ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! Перепишите словосочетания. Обозначьте приставки, подчеркни??е предлоги. Входить в дверь, написать на доске, спрыгнуть с крыльца, добежать до угла, спросить у учителя, прочитать в книге. ЗА РАНЕЕ СПАСИБО!

Русский язык

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! Перепишите словосочетания. Обозначьте приставки, подчеркни??е предлоги. Входить в дверь, написать на доске, спрыгнуть с крыльца, добежать до угла, спросить у учителя, прочитать в книге. ЗА РАНЕЕ СПАСИБО!

Автор: Гость