ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! Перепишите словосочетания. Обозначьте приставки, подчеркни??е предлоги. Входить в дверь, написать на доске, спрыгнуть с крыльца, добежать до угла, спросить у учителя, прочитать в книге. ЗА РАНЕЕ СПАСИБО!
Русский язык
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! Перепишите словосочетания. Обозначьте приставки, подчеркни??е предлоги. Входить в дверь, написать на доске, спрыгнуть с крыльца, добежать до угла, спросить у учителя, прочитать в книге. ЗА РАНЕЕ СПАСИБО!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Входить приставка в написать приставка на спрыгнуть приставка с, добежать приставка до спросить приставка с прочитать приставка про.
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