Помогите пожалуйста перевести предложения ( с 5 по 7 )
Английский язык
Помогите пожалуйста перевести предложения ( с 5 по 7 )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот с 5-6 Once you arrive in Irkut , you can see Lake Baikal . If you want to look at the Alps , I go to Central Europe .
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