Составь и реши задачу Было 46 уехала неизвестно осталось 12 и 13
Математика
Составь и реши задачу Было 46 уехала неизвестно осталось 12 и 13
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну, прежде всего пишется не уехалА, а уехалО. Было 46 ребят несколько девочек и мальчиков уехало осталось 12 мальчиков и 13 девочек. сойдёт? удачи желаю пятёрок и удачи))
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