Помогите Help me. 0_0

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1) выгода заключается в том, чтобы был меньший остаток, т.к. этот остаток пойдет на переплавку. 4280/188=22.8 т.е. целых 22 полосы остаток 0,8 4380/188=23,3 остаток 0,3 выгоднее 4280/195=21,9 остаток 0,9 4380/195=22,5 остаток 0,5 выгоднее 4280/212=20,2 остаток 0,2 выгоднее 4380/212=20,7 остаток 0,7 4280/215=19,9 4380/215=20,4 выгодспапсибо 5 звезд и лучший ответ поставьте плз