Помогите Help me. 0_0

Математика
Помогите Help me. 0_0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) выгода заключается в том, чтобы был меньший остаток, т.к. этот остаток пойдет на переплавку. 4280/188=22.8 т.е. целых 22 полосы остаток 0,8  4380/188=23,3 остаток 0,3 выгоднее  4280/195=21,9 остаток 0,9  4380/195=22,5 остаток 0,5 выгоднее  4280/212=20,2 остаток 0,2 выгоднее  4380/212=20,7 остаток 0,7  4280/215=19,9  4380/215=20,4 выгодспапсибо 5 звезд и лучший ответ поставьте плз

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