Упростите выражение,используя формулы сокращенного умножения y(y+6)²-(y+1)(y-6)²
Алгебра
Упростите выражение,используя формулы сокращенного умножения y(y+6)²-(y+1)(y-6)²
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y(y^2 + 12y + 36) - (y + 1)(y^2 - 12y + 36) = y^3+12y^2+36y-(y^3-12y^2+36y+ +y^2 - 12y+36)= y^3+12y^2+36y-y^3+11y^2-24y-36 = 23y^2+12y-36
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