(РЕШИТЕ ЗАДАЧУ С ОБЪЯСНЕНИЕМ!!!) За три дня в торговом центре побывало 11 875 покупат??лей . В Четверг покупателей было втрое меньше , чем в субботу , а в Пятницу их было 3875 . Сколько покупателей посетило магазин в каждый из...

Математика
(РЕШИТЕ ЗАДАЧУ С ОБЪЯСНЕНИЕМ!!!) За три дня в торговом центре побывало 11 875 покупат??лей . В Четверг покупателей было втрое меньше , чем в субботу , а в Пятницу их было 3875 . Сколько покупателей посетило магазин в каждый из этих трёх дней ?
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Гость:
Есь че проверь. вот так
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