(РЕШИТЕ ЗАДАЧУ С ОБЪЯСНЕНИЕМ!!!) За три дня в торговом центре побывало 11 875 покупат??лей . В Четверг покупателей было втрое меньше , чем в субботу , а в Пятницу их было 3875 . Сколько покупателей посетило магазин в каждый из...

Математика

(РЕШИТЕ ЗАДАЧУ С ОБЪЯСНЕНИЕМ!!!) За три дня в торговом центре побывало 11 875 покупат??лей . В Четверг покупателей было втрое меньше , чем в субботу , а в Пятницу их было 3875 . Сколько покупателей посетило магазин в каждый из этих трёх дней ?

Автор: Гость