Какая орфограмма имеется в слове баобабы?Каково лексическое значение этого слова?
Русский язык
Какая орфограмма имеется в слове баобабы?Каково лексическое значение этого слова?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Непроверяемая гласная Баобаб- это такое дерево
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