Для приготовления 3 кг варенья из слив требуется 1400 г сахарного сиропа. Сахарный с??роп получают из воды и сахара, взятых в одинаковых количествах по массе. Сколько сливового варенья (в кг) получится. если использовать 2.8 кг...

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3000-1400=1600 гр слив нужно для приготовления 3 кг варенья находим отношение сиропа и фруктов: 1400:1600. сокращаем, получаем отношение: 7:8 х одна часть, значит 7х сиропа нужно для приготовления сливового варенья 8х слив нужно для приготовления варенья. 7х+8х=15х кг количество полученного варенья 2.8×2=5.6 кг сиропа нужно для варенья. Дальше составляем уравнение 5.6+8х=15х 7х=5.6 х=5.6÷7 х=0.8 кг одна часть. 0.8×15=12 кг варенья получим, если используем 2.8 кг сахара