Помогите пожалуйста Номер 209

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Помогите пожалуйста Номер 209
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Иван Кузьмич, уважая свою супругу, ни за что на свете не открыл бы ей тайны, вверенной ему по службе. 2. В небе неподвижно стояли ястребы, распластав крылья и устремив глаза свои в траву. 3. Ему хотелось сжечь эти письма, читая которые, он невольно вспоминал своё невесёлое прошлое. 4. Временами по реке пробегала от ветра лёгкая зыбь, сверкая на солнце. 5. Чувство недовольства собой редко являлось в нём, но и являясь никогда не охватывало его сильно и надолго.  6. Очнувшись, я несколько времени не мог опомниться и не понимал, что со мной делается. 
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