Предложения со словом тоже

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Предложения со словом тоже
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я увидел, что мой друг перед походом собирал вещи, я начал делать тоже самое.
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