Помогите срочно, надо перевести 7номер
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Помогите срочно, надо перевести 7номер
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Большинство людей в Великобритании спешат на работу утром. Это означает они не имеют времени делать традиционные завтраки из яиц, бекона и сосисок. Они могут их хотя бы в выходные дни. В течении недели, они выбирают завтрак из хлопьев или тостов с чаем, кофе или фруктовый сок. В обед простая еда. Большинство детей в школе и взрослые на работе упаковывают обед дома. Это бутерброд, чипсы бутылка сока и воды. Ужин проходит для всей семьи. Cпагетти и пирог являются любимыми. Большинство британцев
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