Тропы из рассказа васюткино озеро

Литература
Тропы из рассказа васюткино озеро
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Озеро, памятное Васютке.  2. Жизнь рыбаков в ожидании путины (времени, когда особенно удачен лов рыбы) .  3. Васютка в лесу.  4. Мальчик заблудился.  5. Первый вечер в тайге.  6. Васютка обнаружил неизвестное озеро.  7. Мальчик вышел к Енисею.  8. Васютка найден.  9. Озеро, нанесенное на карту.
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