Тропы из рассказа васюткино озеро
Литература
Тропы из рассказа васюткино озеро
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Озеро, памятное Васютке. 2. Жизнь рыбаков в ожидании путины (времени, когда особенно удачен лов рыбы) . 3. Васютка в лесу. 4. Мальчик заблудился. 5. Первый вечер в тайге. 6. Васютка обнаружил неизвестное озеро. 7. Мальчик вышел к Енисею. 8. Васютка найден. 9. Озеро, нанесенное на карту.
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