Тропы из рассказа васюткино озеро

Гость: Гость:

1. Озеро, памятное Васютке. 2. Жизнь рыбаков в ожидании путины (времени, когда особенно удачен лов рыбы) . 3. Васютка в лесу. 4. Мальчик заблудился. 5. Первый вечер в тайге. 6. Васютка обнаружил неизвестное озеро. 7. Мальчик вышел к Енисею. 8. Васютка найден. 9. Озеро, нанесенное на карту.