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X-2 4/7=-1/7x уравнение
Математика
X-2 4/7=-1/7x уравнение
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х=1/3 думаю ,что ответ правельный
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