Как можно из этилена получить аминоуксусную кислоту? напишите уравнение соответствующих реакций

Химия
Как можно из этилена получить аминоуксусную кислоту? напишите уравнение соответствующих реакций
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: Этилен сначала превратим в соответствующий спирт - этиловый. Затем, окислив спирт до кислот (разумеется, не сразу: сначала через альдегиды, а потом до кислот), получим уксусную кислоту. Получить аминоуксусную кислоту можем не сразу. А через промежуточное вещество - хлоруксусную. И уже после этого пойдет реакция между хлоруксусной к-той и аммиаком.
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