Вопросы по рассказу "Кладовая солнца" . Ответы на 4 предложения на каждый вопрос 1)Почему автор назвал произведение именно так? 2) Почему Настю, которая оказалось мудрее Митраши, автор не затрагивает, не хвалит. (момент когд...
Литература
Вопросы по рассказу "Кладовая солнца" . Ответы на 4 предложения на каждый вопрос 1)Почему автор назвал произведение именно так? 2) Почему Настю, которая оказалось мудрее Митраши, автор не затрагивает, не хвалит. (момент когда они спорили по какой тропе идти) 3) Как Травка (собака) помогла понять правду Насте и Митраше?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Кладовой Солнца , автор назвал свое произведение не спроста. Так как по мере чтения , мы не только принимаем участие в приключениях Митраши и Насти, но и узнаем о том, что миллионы лет, солнце дарит свою энергию всему живому на земле. В таких местах как болота , где происходят действия повести природа складывает дары солнца для будущих поколений, прозапас, храня для них энергию солнца в виде торфа и газа. 2) Автор оценил не мудрость Насти. а настойчивость Митраши. Потому как во все времена настойчивость и уверенность в свей правоте более поощряется, чем неумение отстоять свою правоту. Настя проявила мягкость , не смогла защитить свое мнение, от того ребятам и пришлось пережить все те неприятности в слепой.... которые описаны автором. 3) Травка не только помогла ребятам спастись, но и совершила поступок свойственный настоящему человеку. Она жертвуя своей жизнью отвела волка от места , где были дети. Помогала выбраться из болота игнорируя опасность грозившую ей самой. И самое главное, приводя подмогу она настойчиво призывала следовать за ней, не смотря на то, что ее поведение пытались игнорировать как повадки недалекого , в смысле интеллекта, существа. Но осознавая важность своей миссии, Травка продолжала всем своим поведением показывать важность своего послания, что в конечном итоге, в совокупности со всеми ее поступками и помогло ребятам остаться в живых.
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