Вопросы по рассказу "Кладовая солнца" . Ответы на 4 предложения на каждый вопрос 1)Почему автор назвал произведение именно так? 2) Почему Настю, которая оказалось мудрее Митраши, автор не затрагивает, не хвалит. (момент когд...

Гость: Гость:

1) Кладовой Солнца , автор назвал свое произведение не спроста. Так как по мере чтения , мы не только принимаем участие в приключениях Митраши и Насти, но и узнаем о том, что миллионы лет, солнце дарит свою энергию всему живому на земле. В таких местах как болота , где происходят действия повести природа складывает дары солнца для будущих поколений, прозапас, храня для них энергию солнца в виде торфа и газа. 2) Автор оценил не мудрость Насти. а настойчивость Митраши. Потому как во все времена настойчивость и уверенность в свей правоте более поощряется, чем неумение отстоять свою правоту. Настя проявила мягкость , не смогла защитить свое мнение, от того ребятам и пришлось пережить все те неприятности в слепой.... которые описаны автором. 3) Травка не только помогла ребятам спастись, но и совершила поступок свойственный настоящему человеку. Она жертвуя своей жизнью отвела волка от места , где были дети. Помогала выбраться из болота игнорируя опасность грозившую ей самой. И самое главное, приводя подмогу она настойчиво призывала следовать за ней, не смотря на то, что ее поведение пытались игнорировать как повадки недалекого , в смысле интеллекта, существа. Но осознавая важность своей миссии, Травка продолжала всем своим поведением показывать важность своего послания, что в конечном итоге, в совокупности со всеми ее поступками и помогло ребятам остаться в живых.