Придумать загадку про свой любимый молочный продукт
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Придумать загадку про свой любимый молочный продукт
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дырявый ,да целый.Сыр
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