Представь числа 60 40 99 суммы двух круглых чисел

Математика
Представь числа 60 40 99 суммы двух круглых чисел
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
99 круглое там должно быть число?
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