В первый день в магазине продали 1/ 4 овощей, во второй 0,4 оставщихся овощей, остальные количество в третий день.В Третий день продали на 570 кг овощей больше, чем во второй сколько тонн овощей продали за три дня.

Гость: Гость:

Задача не столь тяжелая, сколь запутанная. Пусть Х кг - продали за все 3 дня тогда 1/4 Х - продали в 1 день узнаем, сколько осталось: Х-1/4Х = 3/4Х - продали за 2 и 3 день во 2 день продали 0,4 от 3/4Х = 0.4*3/4Х = 0,3 Х Х-(1/4Х+0,3Х) = 0,45 Х - продали в 3 день По условию мы знаем, что в 3 день продали на 570 кг больше, чем во 2: 0,45Х-0,3Х = 570 0,15Х = 570 Х = 3800 кг - продали за 3 дня отметьте как лучший поставьте спасибо и 5 звезд за ТОЧНЫЙ и ПРАВИЛЬНЫЙ а также ПОДРОБНЫЙ ответ