В ясный солнечный день требуеться изменить высоту АВ дерева . При этом ВС=16м - длин?? тени , отбрасиваемой деревом ; МК= 1,5м - длина вертекальноно шеста ; КО=4м-длина тени , отбрасываемой шестом . Найдите высоту дерева в метрах
Математика
В ясный солнечный день требуеться изменить высоту АВ дерева . При этом ВС=16м - длин?? тени , отбрасиваемой деревом ; МК= 1,5м - длина вертекальноно шеста ; КО=4м-длина тени , отбрасываемой шестом . Найдите высоту дерева в метрах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отпели верхушку дерева, и ты её "изменишь"
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