Как назывался церковный суд для преследования ереси? 1)информатизация 2)инквиза??ия 3)инфляция 4)инсталляция

История
Как назывался церковный суд для преследования ереси? 1)информатизация 2)инквиза??ия 3)инфляция 4)инсталляция
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2) инквизиция..............
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