Как назывался церковный суд для преследования ереси? 1)информатизация 2)инквиза??ия 3)инфляция 4)инсталляция
История
Как назывался церковный суд для преследования ереси? 1)информатизация 2)инквиза??ия 3)инфляция 4)инсталляция
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2) инквизиция..............
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