Каким физическим прибором измеряем атмосферное давление
Физика
Каким физическим прибором измеряем атмосферное давление
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Гость:
Барометр вроде .............................
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