Помогите пожалуйста по географии 30-33 стр,кто ответит я кину на тетефон 100 руб, помо??ите а то завтро будит две 2 и не забуте написать номер и сим

Гость: Гость:

В настоящее время считается, что Солнечная система состоит из звезды Солнце и 9 планет. По физическим характеристикам восемь больших планет (исключая Плутон) можно разделить на две группы. Одну из них – планеты земной группы – составляют Земля и сходные с ней Меркурий, Венера и Марс. Во вторую группу входят планеты – гиганты: Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Разделение планет на группы прослеживается по трём характеристикам (размерам, плотности и массе). Средняя плотность планет земной группы примерно в 5 раз больше средней плотности планет – гигантов. Большая часть массы планет земной группы приходится на долю твёрдого состояния вещества – оксидов и других соединений тяжёлых химических элементов: железа, магния, алюминия, кремния и неметаллов. Малая плотность планет – гигантов (у Сатурна она меньше плотности воды) объясняется тем, что основная часть их массы находится в газообразном и жидком состояниях. В составе этих планет преобладают водород и гелий. Этим они похожи на Солнце и многие другие звёзды, у которых водород и гелий составляют примерно 98 процентов массы. Остальные вещества, которые составляют основу планет типа Земля, находятся в планетах – гигантах примерно лишь один процент их массы. Планеты – гиганты быстрее вращаются вокруг оси. Отличаются они и количеством спутников: на 4 планеты земной группы приходится всего 3 спутника, у Юпитера насчитывается их более 60, у Сатурна – 62, Урана – 27, Нептуна – 13. Юпитер – самая большая из планет Солнечной системы. Его размер в 2 раза превышает все остальные планеты, если их сложить вместе. Сила притяжения Юпитера чрезвычайно велика, здесь всякий весил бы в 2 раза больше, чем на Земле. В отличие от планет земного типа, состоящих из силикатного (каменного) материала с ядром, обогащенным железом (у некоторых планет), Юпитер состоит из сжиженных лёгких газов и горячего жидкого водорода и, возможно, имеет небольшое силикатное ядро, которое в 10-100 раз превышает массу всей Земли. Огромный жидкий шар планеты диаметром 143 тысячи километров покрыт слоем атмосферы толщиной в тысячу километров. Планета обладает мощным магнитным полем. Юпитер имеет кольца. По всей видимости, планету окружают светлые и тёмные пояса, вокруг неё вращаются более 60 Лун разных размеров. Вращается Юпитер настолько быстро, что день и ночь длятся 10 земных часов (9250 минут). Продолжительность года: 11,9 земных лет. Среднее расстояние от Солнца во время противостояния – 630 миллионов километров, что составляет в 5 раз дальше, чем Земля. Средняя температура: минус 150 градусов по Цельсию. Диаметр экватора – 142.800 километров. В атмосфере планеты, состоящей из водорода и гелия, наблюдаются устойчивые вихревые структуры. Их размеры отличаются завидным постоянством. Подобные структуры получили название: Красное пятно, Голубое пятно, Белое пятно. Юпитер в 1300 раз больше и в 318 раз массивнее Земли. Плотность вещества планеты лишь немного превышает плотность воды. Учёные в результате математических расчётов установили, что Юпитер излучает энергии в 2 раза больше, чем получает от Солнца. Значит, планета обладает собственным источником энергии. Иногда говорят, что Юпитер это несостоявшаяся звезда. Будь его масса несколько больше, температура ядра повысилась бы на столько, что начались термоядерные реакции и Юпитер засиял бы, как Солнце. Эта планета представляет собой огромный, быстро вращающийся шар. В нём содержатся в основном водород, меньше гелия, в небольших количествах присутствуют другие химические элементы. Юпитер быстро вращается, поэтому у полюсов этот газовый шар сильно сплюснут. На верхнем слое атмосферы дуют ураганы, скорость ветра превышает 500 километров в час. Неудивительно, что самая большая планета Солнечной системы носит имя царя богов. Планета названа в честь римского верховного бога (у греков – Зевс, что значит «свет»), управляющего судьбами мира и людей. Он имел при себе совет из богов и решал все земные дела.