Помогите пожалуйста! По русскому языку.

Гость: Гость:

В 4 номере - 2,4.и в 5 номере - 1. в 6 номере- 3. тест 11: н1-1 н2-паруса, озёра н3- нет сапогов и нет одеял н4 - 2 н5- 3 н6-4 н7-3 тест 12: номен 1- 3 ( в родительном) номер3- 2 номер 5-4 (ого)