Помогите пожалуйста! Поставить вопрос: общий, специальный и к подлежащему. Вот предложение "He wrote a letter yesterday"

Английский язык
Помогите пожалуйста! Поставить вопрос: общий, специальный и к подлежащему. Вот предложение "He wrote a letter yesterday"
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