От какого глагола СТроить происходит глагол прошедшего времнни,жен.рода?
Русский язык
От какого глагола СТроить происходит глагол прошедшего времнни,жен.рода?
Ответ(ы):
Гость:
Прошедшее время, в женском роде, будет "строила"
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