Решить, составив уравнение. Айман и шолпан собрали 48 яблок. Айман в 1 и 2/5 раза больше ,чем Шолпан. Сколько собрала Шолпан?
Математика
Решить, составив уравнение. Айман и шолпан собрали 48 яблок. Айман в 1 и 2/5 раза больше ,чем Шолпан. Сколько собрала Шолпан?
Ответ(ы):
Гость:
Шолпан-х яблок Айман-1 2/5х всего-48 1х+1 2/5х=48 2 2/5х=48 х=48 / 2 2/5 х=48 / 12/5 х=48/1*5/12 х=20
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