Решить, составив уравнение. Айман и шолпан собрали 48 яблок. Айман в 1 и 2/5 раза больше ,чем Шолпан. Сколько собрала Шолпан?

Математика

Решить, составив уравнение. Айман и шолпан собрали 48 яблок. Айман в 1 и 2/5 раза больше ,чем Шолпан. Сколько собрала Шолпан?

Автор: Гость