Площадь леса занимает 480 га, площадь болота на 370 га меньше,чем площадь леса, а площ??дь лугов в 5 раз больше площадь болот.какую площадь занимают лес, болота и луга вместе? ответ выразите в га

Математика

Площадь леса занимает 480 га, площадь болота на 370 га меньше,чем площадь леса, а площ??дь лугов в 5 раз больше площадь болот.какую площадь занимают лес, болота и луга вместе? ответ выразите в га

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