Площадь леса занимает 480 га, площадь болота на 370 га меньше,чем площадь леса, а площ??дь лугов в 5 раз больше площадь болот.какую площадь занимают лес, болота и луга вместе? ответ выразите в га

Математика
Площадь леса занимает 480 га, площадь болота на 370 га меньше,чем площадь леса, а площ??дь лугов в 5 раз больше площадь болот.какую площадь занимают лес, болота и луга вместе? ответ выразите в га
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 480-370=110 га - площадь болота 2) 110*5=550 га - площадь луга 3) 480+110+550=1140 га
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