В чём состоит различие между вирусами и бактериями? ответ в 3- 5 предложениях . СРОЧ??О!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Биология
В чём состоит различие между вирусами и бактериями? ответ в 3- 5 предложениях . СРОЧ??О!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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