Лексический разбор слова сияние

Русский язык
Лексический разбор слова сияние
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
С-согл.,мягк.,парн., и-глас.,безуд. й-согл.,мягк.,непарн. ъ-глас.,уд. н-согл.,мягк.,непарн. и-глас.,безуд. й-согл.,мягк.,непарн. э-глас.,безуд
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