Пожалуйста помогите, задание #2. Спасибо заранее. ;)

Гость: Гость:

Берём за у - 1 кочан капусты, тогда 5 кочанов = 5у 500г =0,5 2 кочана = 2у 2 кг = 2 составляем уравнение 5у+0,5=2у+2 числа с переменной переносим влево, а натуральные-вправо 5у-2у=2-0,5 3у=1,5 у=1,5/3 у=0,5