Помогите пожалуйста. Пример:1.some coke-2 cans/bottles of coke 2. A fish-3 3. A room-5 4.Some soap -3 5.Some jam-2
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Помогите пожалуйста. Пример:1.some coke-2 cans/bottles of coke 2. A fish-3 3. A room-5 4.Some soap -3 5.Some jam-2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кокса 1. Некоторые 2 банки / бутылки кокса2. Рыба-33. Номер-54.Some мыло -35.Some джем-2
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