Семь целых три пятых - две целых четире пятнадцатый
Математика
Семь целых три пятых - две целых четире пятнадцатый
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7 3/5-2 4/15=7 9/15-2 4/15=5 5/15= 5 1/3
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