Помогите пожалуйста Прочитайте текст Перепишите вставляя пропущенные буквы подчеркните слова с чередующимися гласными в корне Выделите корни и объясните условия выбора

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Помогите пожалуйста Прочитайте текст Перепишите вставляя пропущенные буквы подчеркните слова с чередующимися гласными в корне Выделите корни и объясните условия выбора

Автор: Гость