Помогите пожалуйста Рассказ И.А. Куприна "Куст сирени "

Гость: Гость:

1.Беспомощность, пассивность («Алмазов сидел, не снимая пальто, он отвернулся в сторону…»);раздраженность («Алмазов быстро повернулся к жене и заговорил горячо и раздраженно»);неудовольствие («Николай Евгеньевич весь сморщился, точно от невыносимой физической боли»);не видит выхода, не верит в успех ( «Во время разговора он вытаскивал из пепельницы горелые спички и ломал их на мелкие кусочки, а когда замолчал, то с озлоблением швырнул их на пол» 2. В трудной ситуации чувствует себя главой семьи («Возразила Вера, топнув ногой»);верит в успех дела («если там нет таких дурацких кустов, то их надо посадить сейчас же»);находчивость, активность («Вдруг Вера энергичным движением вскочила с кресла»);деятельность («Вера быстро выдвигала ящики столов и комодов, вытаскивала корзины и коробочки, раскрывала их и разбрасывала по полу», «горячо суетилась и мешала работать. На другой день Вера никак не могла усидеть дома») 3. В русской лирике сирень служит символом раннего расцвета природы. Союз героев рассказа «Куст сирени» Николая и Верочки выдержал испытание на прочность. Воплощением этого союза, любви, готовности к взаимопомощи, к преодолению трудностей для блага любимого человека, становится сирень.