Помогите пожалуйста разобрать морфологический разбор имени числительного уроки начинаются в девять часов
Русский язык
Помогите пожалуйста разобрать морфологический разбор имени числительного уроки начинаются в девять часов
Ответ(ы):
Гость:
1.(сколько?)девять-числительное,обозначает количество 2.Нач.форм.-девять Пост.признаки-колич.,прост.,целое. Непост.пр-В.п 3.Дополнение
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