Помогите пожалуйста решать уравнения 14 - x = 6
Математика
Помогите пожалуйста решать уравнения 14 - x = 6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14-x=6 x=14-6 x=8 Ответ 8
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Его бьют а он не плачет а веселее только скачет и мы день не спим мы ночь не спим и день и ночь стучим стучим
Обществознание
В 1992 г. доходы федерального бюджета составили 350 млрд рублей, а расходы — 357 млрд рублей. Эти данные свидетельствуют о 1)...
Биология
Русский язык
Общее представление о подсолнухе.Где встечается?почему так названо?Внешний вид и особенности?Использование человеком.........Мини рассказ.