Что общего в планах реформ Одрина-Нащекина,Голицина,Крижанича

Гость: Гость:

Ордин-Нащокин (50-60-е гг 17 века) предлагал расширить экономические и культурные связи со странами Западной Европы (западник? ) и Востока, заключить союз с Польшей для совместной борьбы со Швецией за обладание побережьем Балтийского моря. Любопытно, что еже в конце 70-х гг советы О-Н касательно польских дел были признаны устаревшими. Голицин же направил в Константинополь чрезвычайное посольство, чтобы склонить Порту к союзу с Русским царством на случай войны с Польшей (80-е гг 17 века) . Другое русское посольство — в Варшаве — работало над усилением противоречий между поляками и турками. Результатом стал отказ Польши и Турции от прямого выступления против Москвы. активная внешняя политика в отношении как запада, так и востока. И еще: оба возведены в ранг бояр за свои заслуги, а не благодаря влиянию семьи.