Помогите пожалуйста решить 27.7 задачу. Спасибо
Математика
Помогите пожалуйста решить 27.7 задачу. Спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х (мыла) - один кусок 1. х*230 = 210+350 230х = 460 х = 460:230 х = 2 2. 210:2 = 105 (кусков) - в первомо втором ящике 3. 250:2 = 125 (кусков) - мыла во втором ящике Ответ: в первом ящике 105 кусков мыла, а во втором - 125.
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