Помогите пожалуйста решить даю номер 104 даю 1000 баллов

Русский язык
Помогите пожалуйста решить даю номер 104 даю 1000 баллов
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Над столом пчёлы почуяли мёд и стали жужжать. 2.Мы из миски чайной ложкой спасали осу. 3. Она сразу села на мёд и прилипла всеми лапками. 4.Потом прилетела оса. 5.Вечером на террасе мы пили чай с мёдом.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
Твір на тему: цікава пригода. 10-15 речень
Ответить
Русский язык
Найдите закономерность между словами в парах и вставьте пропущенное слово 1) чешский - чех 2) польский - поляк 3) русский - ? Варианты от...
Ответить
Математика
Какое натуральное число не является не простым не составным
Ответить
Алгебра
X квадрат-px+p=0 при каких значениях параметра p уравнение имеет один корень
Ответить
Русский язык
Что такое спряжение глаголов?ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ И СРАЗУ.
Ответить