Помогите пожалуйста решить даю номер 104 даю 1000 баллов

Гость: Гость:

1.Над столом пчёлы почуяли мёд и стали жужжать. 2.Мы из миски чайной ложкой спасали осу. 3. Она сразу села на мёд и прилипла всеми лапками. 4.Потом прилетела оса. 5.Вечером на террасе мы пили чай с мёдом.