Помогите пожалуйста решить даю номер 104 даю 1000 баллов
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Помогите пожалуйста решить даю номер 104 даю 1000 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Над столом пчёлы почуяли мёд и стали жужжать. 2.Мы из миски чайной ложкой спасали осу. 3. Она сразу села на мёд и прилипла всеми лапками. 4.Потом прилетела оса. 5.Вечером на террасе мы пили чай с мёдом.
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