Что такое спряжение глаголов?ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ И СРАЗУ.

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Спряжение — изменение глаголов по наклонениям, временам, числам, лицам и родам. Некоторые считают вид глагола также словоизменительной категорией. Спрягаются глаголы только в изъявительном наклонении в настоящем и будущем времени. В прошедшем времени глаголы изменяются по родам и числам. В современном русском языке два спряжения, которые традиционно обозначаются римскими цифрами — I спряжение и II спряжение.