Помогите решить 4 упр.за ранние спасибо

Гость: Гость:

В норе (норке) между кочек. Рыжий комочек (ком). Это Лисёнок (лис) родился (род)! Мама Лиса (лис) отец его лис. За воспитанье (воспитанный) сыночка взялись (взяться). Некоторые слова написаны с заглавной буквы потому что это имена собственные. Однокоренные слова это Лис, Лиса Лисёнок. Корень у этих слов лис.