Помогите решить 4 упр.за ранние спасибо
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Помогите решить 4 упр.за ранние спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В норе (норке) между кочек. Рыжий комочек (ком). Это Лисёнок (лис) родился (род)! Мама Лиса (лис) отец его лис. За воспитанье (воспитанный) сыночка взялись (взяться). Некоторые слова написаны с заглавной буквы потому что это имена собственные. Однокоренные слова это Лис, Лиса Лисёнок. Корень у этих слов лис.
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