Решите уравнение (4,6-х)*19=4,18
Математика
Решите уравнение (4,6-х)*19=4,18
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
87.4 - 19x = 4.18 87.4 - 4.18 = 19x 83.22 = 19x x = 83.22:19 x = 4.38
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