Как расположены чешуйки на коже рыб? а. Плотно накладываются одна на другую. б. Пе??едний край погружен на кожу. в. Задний край погружен в кожу. г. Передним краем накладывается на переднюю чешуйку. д. Задним краем плотно сраст...
Биология
Как расположены чешуйки на коже рыб? а. Плотно накладываются одна на другую. б. Пе??едний край погружен на кожу. в. Задний край погружен в кожу. г. Передним краем накладывается на переднюю чешуйку. д. Задним краем плотно срастается со следующей чешуей. е. поверхность покрыта слизью
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А потому что я не знаю ggg
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