Подпиши подписи под этими картинками. В верху написано что это. СВЕЧА СТОЛ ПОЕЗД ca__s t__e tr___n УКАЗКА p____r Скажу сразу спасибо.

Английский язык

Подпиши подписи под этими картинками. В верху написано что это. СВЕЧА СТОЛ ПОЕЗД ca__s t__e tr___n УКАЗКА p____r Скажу сразу спасибо.

Автор: Гость