Подпиши подписи под этими картинками. В верху написано что это. СВЕЧА СТОЛ ПОЕЗД ca__s t__e tr___n УКАЗКА p____r Скажу сразу спасибо.
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Подпиши подписи под этими картинками. В верху написано что это. СВЕЧА СТОЛ ПОЕЗД ca__s t__e tr___n УКАЗКА p____r Скажу сразу спасибо.
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Candle, table, train ,pointer
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