Назовите причины быстрого распада державы Александра Македонского

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По современным представлениям Александр умер от малярии. Были версии об отравлении царя Антипатром, которого Александр собирался сместить с поста наместника Македонии, однако никаких доказательств этому не появилось. Александр Великий перекроил карту мира, а после его смерти империю Александра растащили на удельные государства его военачальники, получившие название диадохи. Эллинистический мир вступил в полосу войн диадохов, закончившуюся со смертью последних из «наследников» в 281 до н. э. На македонский престол диадохи возвели сводного брата Александра, Арридея, ставшего царём-марионеткой под именем Филиппа III. Через месяц после смерти Александра жена Роксана родила сына, также названного Александром, который стал формальным соправителем Арридею. Из-за великой славы отца среди македонян Александра убили в 14-летнем возрасте вместе с матерью. Тогда же убили и Геракла, внебрачного сына Александра от наложницы Барсины. Ещё раньше были убиты Арридей и Олимпиада, мать Александра Великого.