Выгодно ли брать кредит? Преимущественно или недостатки получаешь???
Обществознание
Выгодно ли брать кредит? Преимущественно или недостатки получаешь???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не то и не то. Кредит вообще берут по разным ситуациям, так что еще надо смотреть на это. С кредитом просто быстрее получается, а потом потихоньку отдаешь
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