Сравнить гравитационные и электрическое притяжение друг другу электрона и прото??а
Физика
Сравнить гравитационные и электрическое притяжение друг другу электрона и прото??а
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Удобно сравнивать их на расстоянии в метр, тогда исчезает из формулы. Также надо знать массы протона и электрона. Гравитационное притяжение: F=GMm=6.67××1.672××9.1×= Электрическое: F=kee=9××1.6××1.6×=2.3× Как видно, отличие на 39 порядков
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