Сравнить гравитационные и электрическое притяжение друг другу электрона и прото??а

Физика
Сравнить гравитационные и электрическое притяжение друг другу электрона и прото??а
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Удобно сравнивать их на расстоянии в метр, тогда исчезает из формулы. Также надо знать массы протона и электрона.  Гравитационное притяжение: F=GMm=6.67××1.672××9.1×= Электрическое: F=kee=9××1.6××1.6×=2.3× Как видно, отличие на 39 порядков
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Вычислите: (3/5-19/25)*4 11/16-(1:1,5)*(-3 3/8). Можно пожалуйста по действиям и пояснить как дели??и 1 на 1,5)
Ответить
Математика
48245:4=? подскажите пожалуйста
Ответить
Химия
Возможна ли реакция H2SO4 + HCl = ?
Ответить
Математика
Вычисли 13,125÷1,5 2,66÷3,8. 0,385÷0,77. 1,064÷014
Ответить
Русский язык
Фамилия какая часть речи, если пишется с именем?
Ответить