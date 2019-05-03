Вычислите: (3/5-19/25)*4 11/16-(1:1,5)*(-3 3/8). Можно пожалуйста по действиям и пояснить как дели??и 1 на 1,5)

Математика

Вычислите: (3/5-19/25)*4 11/16-(1:1,5)*(-3 3/8). Можно пожалуйста по действиям и пояснить как дели??и 1 на 1,5)

Автор: Гость