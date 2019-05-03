Вычислите: (3/5-19/25)*4 11/16-(1:1,5)*(-3 3/8). Можно пожалуйста по действиям и пояснить как дели??и 1 на 1,5)
Математика
Вычислите: (3/5-19/25)*4 11/16-(1:1,5)*(-3 3/8). Можно пожалуйста по действиям и пояснить как дели??и 1 на 1,5)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(1,5 переведём в десятичную дробь получится 1 целая 5/10) 1)3/5 - 19/25= -4/25 2)-4/25×4целых 11/16= -3/4 3)1 : 1целую 5/10= 2/3 4)2/3×(-3целых 3/8)= -2 целых 1/4 5)-3/4 - (-2целых 1/4)=3 Ответ: 3. решала по действиям. думаю правильно. УДАЧИ!!)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык