Үлгі бойынша етістіктердің болымсыз түрін табыңдар.Қандай жолдармен жасалғанын ??нықтаңдар.
Қазақ тiлi
Үлгі бойынша етістіктердің болымсыз түрін табыңдар.Қандай жолдармен жасалғанын ??нықтаңдар.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.көмектеспеді-көмектес -пе,-ді,көмектескен+жоқ. 2.Көтермеді-көтер -ме,-ді,көтерген+жоқ 3.Тәрбиелемейді-тәрбиеле,-ме,-й,-ді,тәрбиелеген+жоқ
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