5 предложений на казахском со словами горка, кузнец,прошел ,давно, вспотел
Қазақ тiлi
5 предложений на казахском со словами горка, кузнец,прошел ,давно, вспотел
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вася, бiз тебеден мiнiп ( горка)
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